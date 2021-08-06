Китаянка дала еще один шанс: украинка Ливач продолжает борьбу за "бронзу" Олимпиады

Оксана Ливач все-таки вновь выйдет на олимпийский ковер в Токио. Обидчица украинки Сунь Янань дала нашей борчихе еще один шанс в борьбе за награды Олимпиады-2020.

Шанс номер два для Левач

Судьба Оксаны Ливач на Олимпийских играх была в руках представительницы Китая Сунь Янань. Китаянка в полуфинале должна была победить американку Сару Хильдебрандт для того, чтобы позволить украинке выйти на ковер в утешительной схватке в борьбе за "бронзу". Что и сделала Сунь.

Достойно внимания Надеюсь, что смогу побороться за "бронзу", – борчиха Ливач после поражения в 1/4 Олимпиады

Первый период прошел при тотальном преимуществе представительницы США – 1:7. Лишь одно очко отдала она Янань. А вот после короткого отдыха китаянка сотворила нечто невероятное. Кажется, ей помогла поддержка украинцев, которые в той схватке болели именно за нее.

За несколько секунд до завершения схватки Сунь выгрызла у соперницы путевку в финал Олимпийских игр – 10:7. Она не только пробилась в финал, но и позволила Оксане Ливач еще раз выйти на ковер в Токио.

Важный день в Токио

Китаянка в финале встретится против японки Юи Сусаки, которая в полуфинале одолела львовянку, выступающую за Азербайджан, Марию Стадник – 11:0.

Мария же в бронзовом финале будет бороться против победительницы утешительной схватки Люсия Елес (Эквадор) Намууцецег Цогт Очир (Монголия). Стадник может получить свою четвертую олимпийскую награду. Увы, опять не "золотую".