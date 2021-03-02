В понедельник, 1 марта, действующий чемпион Китая объявил о прекращении деятельности на всех уровнях. Это касается мужской, женской и молодежных команд.

Клубом владеет компания Suning Commerce Group. Она также является владельцем миланского Интера, эксперты предрекают проблемы и для итальянского клуба.

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Правда, это не значит, что Цзянсу Сунин будет расформирован. Скорее всего, изменится владелец, ведь клуб уже выставили на продажу.

Что известно о Цзянсу Сунин

Клуб основали в 1994 году, а Suning Commerce Group приобрела его в 2015 году. Цзянсу Сунин в 2020 году выиграл Суперлигу Китая, переиграв в финале Гуанчжоу Эвергранд.

За Цзянсу Сунин 5 лет играл бывший игрок Шахтера Алекс Тейшейра, переехавший в Китай за 50 миллионов евро в начале 2016 года. Во всех турнирах за китайскую команду он провел ровно 150 матчей и забил 72 гола. В январе бразилец принял решение не продлевать контракт с клубом из Китая.