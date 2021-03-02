У понеділок, 1 березня, чинний чемпіон Китаю оголосив про припинення діяльності на всіх рівнях. Це стосується чоловічої, жіночої та молодіжних команд.

Клубом володіє компанія Suning Commerce Group. Вона також є власником міланського Інтера, експерти передрікають проблеми і для італійського клубу.

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Щоправда, це не означає, що Цзянсу Сунін буде розформований. Скоріш за все, зміниться власник, адже клуб вже виставили на продаж.

Що відомо про Цзянсу Сунін

Клуб заснували в 1994 році, а Suning Commerce Group придбала його в 2015 році. Цзянсу Сунін у 2020 році виграв Суперлігу Китаю, перегравши у фіналі Гуанчжоу Евергранд.

За Цзянсу Сунін 5 років грав колишній гравець Шахтаря Алекс Тейшейра, який переїхав у Китай за 50 мільйонів євро на початку 2016 року. У всіх турнірах за китайську команду він провів рівно 150 матчів і забив 72 голи. У січні бразилець прийняв рішення не продовжувати контракт з клубом з Китаю.