В Китае ввели локдаун за четыре дня до старта Олимпиады

В китайской столице Пекине ввели локдаун на севере города после того, как там были обнаружены двое больных коронавирусом.

По информации источника, локдаун ввели в северном районе китайской столицы Чаоян. Местным жителям было запрещено выходить за пределы определенной территории, что лишний раз подчеркивает, насколько серьезно руководство страны относится к любым вспышкам COVID-19.

Смотрите также Тренер сборной Украины по биатлону вылечился от COVID-19 перед стартом Олимпиады-2022

До зимней Олимпиады остаются считанные дни. Поэтому китайское руководство находится в повышенной готовности и спешит подавить любой всплеск заболевания в преддверии церемонии открытия Игр.

Ранее подобные меры были приняты в другом пекинском районе Фэнтай, где проживают миллионы людей. Там также ввели локдаун в некоторых жилых кварталах после нескольких раундов массового тестирования на коронавирус.

Согласно официальным данным, за последние сутки в Пекине было обнаружено 12 случаев заражения. Жителям китайской столицы советуют проходить тесты на коронавирус в 19 центрах, расположенных в разных концах города.

Коронавирус в олимпийской деревне