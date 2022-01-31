За інформацією джерела, локдаун запровадили у північному районі китайської столиці Чаоян. Місцевим жителям було заборонено виходити за межі певної території, що зайвий раз підкреслює, наскільки серйозно керівництво країни ставиться до будь-яких спалахів COVID.
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До зимової Олімпіади залишаються лічені дні. Тому китайське керівництво перебуває в підвищеній готовності і поспішає придушити будь-який сплеск захворювання напередодні церемонії відкриття Ігор.
Раніше подібні заходи було вжито в іншому пекінському районі Фентай, де проживають мільйони людей. Там також запровадили локдаун у деяких житлових кварталах після кількох раундів масового тестування на коронавірус.
Згідно з офіційними даними, за останню добу в Пекіні було виявлено 12 випадків зараження. Жителям китайської столиці радять проходити тести на коронавірус у 19 центрах, розташованих у різних кінцях міста.
Коронавірус в олімпійському селищі
- Напередодні серед тих, хто прибув до Пекіна на Олімпіаду-2022, виявлено 37 нових випадків зараження коронавірусом.
- Коронавірус також підкосив біатлонну збірну України на Олімпіаді. Чоловіча збірна України з біатлону залишилася без тренерів у Пекіні.