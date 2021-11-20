В Китае могут отменить турниры WTA из-за скандального дела с пропавшей теннисисткой

В Женской теннисной ассоциации отреагировали на скандальное дело касательно экс-первой ракетки мира Пэн Шуай. Ранее спортсменка обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальных домогательствах, после чего исчезла.

В WTA настроены решительно

Глава WTA Стив Саймон заявил, что в настоящее время отношения с Китаем находятся на распутье.

Читайте также Известного американского тренера по легкой атлетике обвинили в сексуальных домогательствах

Также Саймон отметил, что сейчас ассоциация готова пожертвовать бизнесом ради прав женщин.

Нам нужно начать с того, чтобы принимать соответствующие решения и не идти на компромиссы. Без сомнения, мы готовы отказаться от нашего бизнеса в Китае и справиться со всеми сложностями, которые возникнут из-за этого. Потому что это больше, чем бизнес,

– уверяет глава WTA.

В следующем году в Китае запланировано 10 турниров WTA, в которые входит Итоговый чемпионат. Это соглашение о проведении WTA Finals в Китае должно принести организации 1 млрд долларов.

Секс-скандал в Китае: