Александрия потеряла лидера команды: в новый сезон клуб идет без Ковальца
4 июля 2022 , 19:17Читати новину українською
Источник:сайт Александрии
Дороги Кирилла Ковальца и Александрии разошлись. Середняк УПЛ также попрощался с Владимиром Одярюком.
Один из них уже нашел новую команду
Украинский клуб официально сообщил о прекращении сотрудничества с футболистами. У Кирилла Ковальца и Владимира Одарюка закончились соглашения с Александрией.
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Потеря Ковальца существенно для команды из одноименного города. Кирилл был настоящим лидером на футбольном поле.
В клубе поблагодарили футболистов за работу и пожелали удачи в будущем.
В прошлом сезоне, который из-за войны войны был досрочно закончен, Александрия заняла шестое место в УПЛ.
Как Ковалец и Одарюк выступали за Александрию
- 1 июля 2018 года Ковалец подписал контракт с Александрией. Атакующий полузащитник провел в клубе четыре года и стал лидером команды. В общей сложности за "желто-черных" провел 88 официальных матчей, в которых забил 14 голов.
- Относительно Одарюка, Владимир только в конце июля 2021-го пришел в Александрию. За команду сыграл 16 поединков. Правый вингер уже нашел новый клуб. С 1 июля Одарюк стал игроком Ингульца, куда перешел в статус свободного агента.