Один із них вже найшов нову команду

Український клуб офіційно повідомив про припинення співпраці з футболістами. У Кирила Ковальця та Володимира Одарюка закінчились угоди з Олександрією.

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Втрата Ковальця є суттєвою для команди з однойменного міста. Кирило був справжнім лідером на футбольному полі.

У клубі подякували футболістам за роботу та побажали удачі у майбутньому.

У минулому сезоні, який через війну був достроково закінчений, Олександрія посіла шосте місце в УПЛ.

Як Ковалець та Одарюк виступали за Олександрію