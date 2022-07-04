Один із них вже найшов нову команду

Український клуб офіційно повідомив про припинення співпраці з футболістами. У Кирила Ковальця та Володимира Одарюка закінчились угоди з Олександрією.

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Втрата Ковальця є суттєвою для команди з однойменного міста. Кирило був справжнім лідером на футбольному полі.

У клубі подякували футболістам за роботу та побажали удачі у майбутньому.

У минулому сезоні, який через війну був достроково закінчений, Олександрія посіла шосте місце в УПЛ.

Як Ковалець та Одарюк виступали за Олександрію

  • 1 липня 2018-го Ковалець підписав контракт із Олександрією. Атакувальний півзахисник провів у клубі чотири роки та став лідером команди. Загалом за "жовто-чорних" провів 88 офіційних матчів, у яких забив 14 голів.
  • Щодо Одарюка, то Володимир лише наприкінці липня 2021-го прийшов в Олександрію. За команду зіграв 16 поєдинків. Правий вінгер вже знайшов новий клуб. Із 1 липня Одарюк став гравцем Інгульця, куди перейшов у статусі вільного агента.