Недавно Шахтер сообщил, что отпустил 5-х футболистов на Олимпийские игры-2024. Среди них и, не так давно подписанный, Кирилл Фесюн.

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Комментарий Фесюна относительно поездки на Олимпиаду

Голкипер Шахтера отметил, что имеет большое желание поехать на турнир и это хороший шанс.

Очень хорошо, потому что хочется поехать на Олимпиаду. Такой шанс выпадает, наверное, раз в жизни. Очень хочется помочь своей стране,

– рассказал Фесюн.

Также он заявил, что это очень важно для Украины.

"Сейчас такое непростое время для страны. Нужно как можно больше побед, и чтобы как можно больше знали о нашей стране во всем мире", – добавил Кирилл Фесюн.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 состоятся в Париже с 26 июля по 9 августа.