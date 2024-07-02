Нещодавно Шахтар повідомив, що відпустив 5-х футболістів на Олімпійські ігри-2024. Серед них і, не так давно підписаний, Кіріл Фесюн.

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Коментар Фесюна щодо поїздки на Олімпіаду

Голкіпер Шахтаря зазначив, що має велике бажання поїхати на турнір і це хороший шанс.

Дуже добре, тому що хочеться поїхати на Олімпіаду. Такий шанс випадає, напевно, раз у житті. Дуже хочеться допомогти своїй країні,

– розповів Фесюн.

Також він заявив, що це дуже важливо для України.

"Зараз такий непростий час для країни. Потрібно якомога більше перемог, і щоб якомога більше знали про нашу країну в усьому світі", – додав Кіріл Фесюн.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2024 відбудуться в Парижі з 26 липня до 9 серпня.