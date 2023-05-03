В матче 24-го тура УПЛ Днепр-1 разгромил Металлист со счетом 5:0. Главный тренер харьковчан во втором тайме дал возможность проявить свои способности двум молодым футболистам: Кириллу Дигтярю и Геннадию Синчуку.

Читайте также Прощай, зона вылета: Черноморец разбил Колос и закрепился в середине таблицы – видеообзор

Новое имя в истории украинского футбола

Именно Дигтярь вписал свою фамилию в историю чемпионата Украины. Полузащитник вышел на поле на 64-й минуте поединка, заменив Александра Николишина. К моменту дебюта Кириллу исполнилось 15 лет 159 дней.

Предыдущий рекорд держался почти 31 год и принадлежал игроку симферопольской Таврии Юрию Фенину. В ноябре 1992 года крымчанин сыграл в матче против Зари в возрасте 15 лет 221 день. Таким образом, Дегтярь превзошел достижение Фенина на 62 дня.

За всю историю чемпионата Украины это 5-й случай, когда 15-летний игрок дебютирует в высшем дивизионе.

Самые молодые дебютанты в истории чемпионата Украины

1. Кирилл Дегтярь – 15 лет 159 дней (3 мая 2023 года за Металлист)

2. Юрий Фенин – 15 лет 221 день (4 ноября 1992 года за Таврию)

3. Владимир Гапон – 15 лет 290 дней (20 мая 1995 года за Волынь)

4. Сергей Коврижкин – 15 лет 314 дней (12 мая 1995 года за Таврию)

5. Алексей Телятников – 15 лет 330 дней (15 сентября 1996 года по Торпедо)

Что известно о Кирилле Дегтяре

Кирилл Дегтярь родился 25 ноября 2007 года. Воспитывался в Академии харьковского Металлиста. Кирилл играет на позиции флангового полузащитника и защитника. Во время зимних сборов 2022 года стал героем контрольного поединка основы Металлиста против Ступчаницы (3:0). Тогда 14-летний Дигтярь стал автором гола и двух результативных передач. В активе Кирилла есть 4 матча за сборную Украины U17.

Напомним, что в матче 29-го тура Ла Лиги за команду Хави дебютировал 15-летний воспитанник академии Барселоны Ламин Ямал. Он стал самым молодым игроком, когда-либо дебютировавшим за "блаугранас".