У матчі 24-го туру УПЛ Дніпро-1 розгромив Металіст з рахунком 5:0. Головний тренер харків'ян у другому таймі дав можливість проявити свої здібності двом молодим футболістам: Кирилу Дігтяру та Геннадію Синчуку.

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Нове ім'я в історії українського футболу

Саме Дігтяр вписав своє прізвище в історію чемпіонату України. Півзахисник вийшов на поле на 64-й хвилині поєдинку, замінивши Олександра Ніколишина. На момент дебюту Кирилу виповнилося 15 років 159 днів.

Попередній рекорд тримався майже 31 рік і належав гравцю сімферопольської Таврії Юрію Феніну. У листопаді 1992 року кримчанин зіграв у матчі проти Зорі у віці 15 років 221 день. Таким чином, Дігтяр перевершив досягнення Феніна на 62 дні.

За всю історію чемпіонату України це 5-й випадок, коли 15-річний гравець дебютує у вищому дивізіоні.

Наймолодші дебютанти в історії чемпіонату України

1. Кирило Дігтяр – 15 років 159 днів (3 травня 2023 року за Металіст)

2. Юрій Фенін – 15 років 221 день (4 листопада 1992 року за Таврію)

3. Володимир Гапон – 15 років 290 днів (20 травня 1995 року за Волинь)

4. Сергій Коврижкін – 15 років 314 днів (12 травня 1995 за Таврію)

5. Олексій Телятников – 15 років 330 днів (15 вересня 1996 за Торпедо)

Що відомо про Кирила Дігтяра

Кирило Дігтяр народився 25 листопада 2007 року. Виховувався в Академії харківського Металіста. Кирило грає на позиції флангового півзахисника та захисника. Під час зимових зборів 2022 року став героєм контрольного поєдинку основи Металіста проти Ступчаниці (3:0). Тоді 14-річний Дігтяр став автором голу та двох результативних передач. В активі Кирила є 4 матчі за збірну України U17.

Нагадаємо, що в матчі 29-го туру Ла Ліги за команду Хаві дебютував 15-річний вихованець академії Барселони Ламін Ямал. Він став наймолодшим гравцем, який коли-небудь дебютував за "блаугранас".