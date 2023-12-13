Скандальный теннисист выступил против равенства призовых, поставив в пример Светолину

Австралийский теннисист Ник Кирьос пропустил почти полный 2023-й сезон из-за травм запястья и колена. Несмотря на это, 28-летний спортсмен не скрывает своего возмущения относительно равенства призовых между мужскими и женскими разрядами.

Теннисист из Австралии посетовал именно на распределение призовых между женщинами и мужчинами на турнирах серии Grand Slam. Ник Кирьос заверил, что призовые должны быть разными, ведь мужчины и женщины проводят на корте разный отрезок времени.

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Не соглашается с распределением призовых

28-летний австралиец имел в виду, что теннисистки играют матчи до трех сетов. Как мужчины – до пяти.

Кирьос вспомнил один из своих матчей и сравнил свою встречу с выступлением первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

Я играл четыре часа на Открытом чемпионате Австралии, а Свитолина играла около 40 минут, и нам обоим заплатили одинаково,

– заявил Кирьос.

Отметим, что за карьеру австралийский теннисист заработал почти 12,5 миллиона долларов призовых и завоевал 7 трофеев.

Его лучшей позицией в рейтинге ATP было 13-е место в 2016 году.

За карьеру одержал 205 побед при 114 поражениях.