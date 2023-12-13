Тенісист із Австралії побідкався саме на розподіл призових між жінками та чоловіками на турнірах серії Grand Slam. Нік Кірйос запевнив, що призові мають бути різними, адже чоловіки та жінки проводять на корті різний відрізок часу.

Цікаво Світоліна стала переможницею престижної номінації від WTA за підсумками 2023 року

Не погоджується із розподілом призових

28-річний австралієць мав на увазі те, що тенісистки грають матчі до трьох сетів. Натомість як чоловіки – до п'яти.

Кірйос пригадав один із своїх матчів та порівняв свою зустріч із виступом першої ракетки України Еліни Світоліної.

Я грав чотири години на Відкритому чемпіонаті Австралії, а Світоліна грала близько 40 хвилин, і нам обом заплатили однаково,

– заявив Кірйос.

Відзначимо, що за кар'єру австралійський тенісист заробив майже 12,5 мільйонів доларів призових та завоював 7 трофеїв.

Його найкращою позицією у рейтингу ATP було 13-ме місце у 2016-му році.

За кар'єру здобув 205 перемог при 114 поразках.

Відзначимо! Світоліна отримала нагороду WTA Awards у номінації "Поверненням року-2023". Нагадаємо, що у квітні 2023-го Еліна повернулась у Тур після народження доньки Скай. Із початку нового 2024-го року перша ракетка України стартує на турнірі WTA 250 у новозеландському Окленді.