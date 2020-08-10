Кімі Райкконен побив легендарний рекорд Міхаеля Шумахера в Формулі-1
Фінський пілот команди Alfa Romeo Кімі Райкконен встановив новий рекорд Формули-1 за кількість проведених кіл у перегонах. Він перевершив досягнення, яке належало Міхаелю Шумахеру.
На гран-прі до 70-ліття Формули-1, яку відбулося 9 серпня в Сільверстоуні, Райконнен проїхав 51 коло з 52, які були в гонці. Таким чином він проїхав 16845 кіл в королівських перегонах, пише 24 канал.
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І цього вистарчило, щоб перевершив досягнення Міхаеля Шумахера щодо найбільшої кількості кіл у Формулі-1. У легендарного німця було 16825 кіл, і Райкконен обійшов його на 20 кіл.
Зважаючи, що календар Формули-1 ще не до кінця відомий, важко спрогнозувати, на скільки власне досягнення до кінця сезону зможе покращити Кімі Райкконен.
Найближчим переслідувачем Райкконена, окрім Шумахера, є Фернандо Алонсо. В іспанця 16778 кіл у Формулі-1, і у 2021 році він повертається в перегони.
З чинних пілотів найближче до Райкконена перебувають Льюїс Хемілтон (14532 кола) та Себастьян Феттель (13393 кола).
- Кімі Райкконен проводить свій 18-й сезон у Формулі-1. Він виступав за команди Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus та Alfa Romeo.
- У 2007 році став чемпіоном світу з Формули-1.
- У 2010 – 2011 роках Райкконен виступав у WRC. А також спробував свої сили у NASCAR. У 2012 році повернувся у Формулу-1.
- На рахунку Райконена 317 стартів у Формулі-1. Під час гран-прі Німеччини на трасі "Нюрбургринг" 11 жовтня він може побити ще один рекорд Формули-1 – за кількістю стартів. Поки це досягнення належить Рубенсу Баррікелло, в якого 322 старти. Перегони в Німеччині можуть стати 323 для Райконнена.