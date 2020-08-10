Фінський пілот команди Alfa Romeo Кімі Райкконен встановив новий рекорд Формули-1 за кількість проведених кіл у перегонах. Він перевершив досягнення, яке належало Міхаелю Шумахеру.

На гран-прі до 70-ліття Формули-1, яку відбулося 9 серпня в Сільверстоуні, Райконнен проїхав 51 коло з 52, які були в гонці. Таким чином він проїхав 16845 кіл в королівських перегонах, пише 24 канал.

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І цього вистарчило, щоб перевершив досягнення Міхаеля Шумахера щодо найбільшої кількості кіл у Формулі-1. У легендарного німця було 16825 кіл, і Райкконен обійшов його на 20 кіл.

RECORD BREAKER



Kimi has now raced more laps than any other driver in F1 history #F170 #F1 pic.twitter.com/2X8NbW8ebF — Formula 1 (@F1) August 10, 2020

Зважаючи, що календар Формули-1 ще не до кінця відомий, важко спрогнозувати, на скільки власне досягнення до кінця сезону зможе покращити Кімі Райкконен.

Найближчим переслідувачем Райкконена, окрім Шумахера, є Фернандо Алонсо. В іспанця 16778 кіл у Формулі-1, і у 2021 році він повертається в перегони.

З чинних пілотів найближче до Райкконена перебувають Льюїс Хемілтон (14532 кола) та Себастьян Феттель (13393 кола).