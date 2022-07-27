Наполи переманило лидера Фенербахче перед игрой турок из Динамо в Лиге чемпионов

Полузащитник Ким Мин Чже официально стал футболистом итальянского Наполи. Фенербахче отпустил еще одного игрока перед ответным матчем Лиги чемпионов против Динамо.

Итальянцы перехватили талантливого полузащитника

27 июля итальянский клуб официально представил новичка команды Ким Мин Чжэ. По данным Tranfermarkt, центральный полузащитник подписал контракт с Наполи до конца июня 2025 года.

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Видео презентации новичка Наполи

Напомним, что еще перед первой игрой против Динамо стало известно, что южнокореец покинет Фенербахче. Он не попал в заявку турок. Эту информацию подтвердил главный тренер команды Жорже Жезуш. Португальский специалист был шокирован таким трансфером одного из важных игроков турок в другой клуб. Ведь это произошло за три дня до квалификационного матча Лиги чемпионов.

А все потому, что в контракте футболиста есть четко прописанная сумма отступных. Чем воспользовалось Наполи.

Также игроком интересовался французский Реймс.

Как выступал Ким Мин Чжэ в Фенербахче

Южнокореец подписал контракт с турецким клубом в середине августа 2021 года. До перехода в турецкую Суперлигу выступал в чемпионате родной страны и Китая.

В единственном для себя сезоне за Фенербахче провел 39 матчей, в которых отличился дебютным голом. Также заработал пять желтых карточек.