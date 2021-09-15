Килипко с повторением результата Олимпиады-2020 завоевала "серебро" Continental Tour
15 сентября 2021 , 09:05Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинка Марина Килипко заняла второе место на соревнованиях Galà dei Castelli в швейцарской Беллинцоне. В прыжках с шестом она взяла высоту 4,50 м, после чего было три неудачных прыжка на 4,60 м.
Первое место с результатом 4,70 м заняла словенка Тина Шутей. Третье место у белоруски Ирины Жук – 4,50 м.
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Килипко была одной из двух украинок, соревновавшихся в Белинцоне. Еще одна бегунья Виктория Ткачук – стала третьей на дистанции 400 метров с барьерами.
Соревнования в Белинцоне стали для украинки третьими в сентябре. Перед ними Килипко заняла третье место на турнире в немецком Карлсруэ и стала четвертой в австрийском Иннсбрука.
Прыжки с шестом. Финал
- Тина Шутей (Словения) – 4.70 метра
- Марина Килипко (Украина) – 4.50 метра
- Ирина Жук (Беларусь) – 4.50 метра