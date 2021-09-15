Перше місце з результатом 4,70 м посіла словенка Тіна Шутей. Третє місце у білоруски Ірини Жук – 4,50 м.
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Килипко була однією з двох українок, що змагалися у Белінцоні. Ще одна – бігунка Вікторія Ткачук – стала третьою на дистанції 400 метрів з бар'єрами.
Змагання у Белінцоні стали для українки третіми у вересні. Перед ними Килипко посіла третє місце на турнірі у німецькому Карлсруе та стала четвертою в австрійському Іннсбруку.
Стрибки із жердиною. Фінал
- Тіна Шутей (Словенія) – 4.70 метри
- Марина Килипко (Україна) – 4.50 метри
- Іріна Жук (Білорусь) – 4.50 метри