Чуть ли не раздели до трусов: как Мбаппе забил гол в ворота Ювентуса - видео

В матче между итальянским Ювентусом и французским ПСЖ гости открыли счет благодаря Килиану Мбаппе. Соперники не сумели ему помешать.

На 13-й минуте встречи Лионель Месси сумел отдать пас на находящемся на левом фланге атаки Килиана Мбаппе. Французский нападающий сумел не только принять мяч, но и обыграть Федерико Гатти. Защитник "старой сеньоры" не придумал ничего другого, как просто пытаться удержать Мбаппе, схватив его за футболку и шорты. И так держался за них, что чуть не снял их.

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Ему пытался помочь Мануэль Локателли, ушедший в довольно опасный подкат. Но пролетел мимо мяча.

Мбаппе даже с такой "опекой" сумел найти возможность для удара. И мяч от штанги залетел за линию ворот. Так счет в матче был открыт. А Гатти за свою игру получил от арбитра желтую карточку.

Видео гола Мбаппе

Для Мбаппе – это седьмой гол в Лиге чемпионов этого года.