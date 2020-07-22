Французький нападник Кіліан Мбаппе буде на обкладинці гри FIFA 21. Гра ще не вийшла, але на неї вже відрили попереднє замовлення.

Обкладинку зображення гри FIFA 21 та деталі виходу опублікували на офіційному сайті розробника EASports.

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Загалом в компанії представили декілька варіант обкладинок з Кіліаном Мбаппе, в залежності від версії гри – Standart, Champions чи Ultimate.



Три варіанти обкладинки FIFA 21 / ілюстрація EASports

Пояснюючи свій вибір на користь Мбаппе, в EASports відзначили, що він:

забивав на Чемпіонаті світу 2018 року і зі збірною Франції став чемпіоном. При цьому він забив і у фіналі;

здобув титул найкращого молодого гравця Golden Boy у 2017 році;

у 20-літньому віці був визначний найкращим гравцем чемпіонату Франції.

Все це він досягнув за чотири роки, підписавши свій перший професійний контракт у 2016 році.

Cover Star ️

Can’t wait to play this!

Proud to be the #FIFA21 cover star

Dream come true. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/RGpStusWwH — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 22, 2020

Гра FIFA 21 буде доступна на PS4, Xbox One чи PC. Її вихід запланований на 9 жовтня. Для тих, хто зробить передзамовлення, гра буде доступна вже 6 жовтня. Для власників EA Access (PS4 або Xbox One) чи Origin Access (PC) пробну версію гри отримають ще 1 жовтня.

Вартість гри – від 1799 до 2499 гривень.