За інформацією журналіста Лоренцо Алутто, Ювентус не розраховує на хорвата Марко П'яцу. Під час літнього трансферного вікна вінгер покине туринський клуб, з яким пов'язаний контрактом до 30 червня 2024 року.

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Марко повинен приєднатися до киян на правах оренди з правом викупу. Клуби вже розпочали переговори, але вони проходять доволі складно.

Що відомо про потенційного новачка Динамо

Марко П'яца – вихованець загребського Динамо. У складі хорватського клубу вінгер двічі ставав чемпіоном та володарем Кубка. У липні 2016 року Ювентус за 29,4 мільйона євро викупив права на талановитого футболіста. Цей трансфер став найдорожчим в історії загребського Динамо.

У першому сезоні П'яца зіграв за туринців 20 матчів та забив 1 гол. Разом з Ювентусом хорват став чемпіоном Серії А та володарем Кубка Італії. Проте надалі тренерський штаб Юве не розраховував на допомогу вінгера. Марко на орендних засадах грав за Шальке, Фіорентину, Андерлехт, Дженоа, Торіно та Емполі.

У сезоні 2022/23 зіграв за Емполі 17 матчів, але результативними діями не відзначився. Transfermarkt оцінює П'яцу в 1,7 мільйона євро.

Тож у київському Динамо сподіваються, що 28-річний футболіст зможе реанімувати свою кар'єру.

Нагадаємо, що в літнє трансферне вікно в Динамо повернувся легендарний Андрій Ярмоленко. Також кияни повернули з оренди захисника Крістіана Біловара. Наразі це всі трансфери киян.