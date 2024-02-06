Получили бронь от мобилизации: Минспорта обновил приказ по киевскому Динамо

6 февраля 2024, 21:22
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Министерства молодежи и спорта Украины

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало обновленный приказ об определении важности киевского Динамо. Все игроки и тренеры клуба получили бронь от мобилизации.

Верховная Рада Украины на ближайшем пленарном заседании может рассмотреть закон о мобилизации. Согласно изменениям предусматривается снижение призывного возраста до 25 лет. Пока неизвестно, как новый закон повлияет на украинский футбол.

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Тем временем Министерство молодежи и спорта опубликовало обновленный приказ по киевскому Динамо. Согласно документу, столичный клуб признается критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Благодаря этому статусу военнообязанные работники Динамо не будут подлежать мобилизации. Отметим, что первый приказ был опубликован еще 20 мая прошлого года. Саму бронь дают на полгода.

Приказ Минспорта о признании Динамо критически важным / mms.gov.ua

Какие еще футбольные клубы Украины имеют бронь от мобилизации

  • Сейчас статус критически важных предприятий получили два украинских гранда: Динамо и Шахтер.
  • Футбольный клуб Оболонь сначала подтвердил наличие брони, но впоследствии директор "пивоваров" Александр Резниченко отметил, что это вопрос стоит проработать новому руководству УАФ.
  • Над получением статуса критически важных работают еще три клуба: Днепр-1, Заря, Минай.
К слову. Напомним, что весенняя часть сезона в УПЛ начнется 23 февраля. Официальный сайт Украинской Премьер-лиги утвердил график матчей 18-го тура.
Автор: Сергій Шаховець