Центральний захисник "Динамо" Мохаммед Кадірі повернеться в тульський "Арсенал", кольори якого він захищав у 2018-му і 2019 роках.

24-річний півзахисник з Гани на правах оренди перейде в російський "Арсенал", повідомляє Telegram-канал Artеm Frankov official.

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"Місто самоварів, пряників і зброї. Забирає свій подарунок назад", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Динамо Київ Inside".

Пізніше це повідомлення розшифрував головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков. "Перекладаю: Кадірі – оренда в "Арсенал "Тула", – пояснив журналіст.

Кілька днів тому сам Кадірі в листуванні з фанатами в соцмережах натякнув на своє повернення в "Арсенал".

Що відомо про кар'єру Кадірі