Київське "Динамо" віддасть футболіста в чемпіонат Росії
Центральний захисник "Динамо" Мохаммед Кадірі повернеться в тульський "Арсенал", кольори якого він захищав у 2018-му і 2019 роках.
24-річний півзахисник з Гани на правах оренди перейде в російський "Арсенал", повідомляє Telegram-канал Artеm Frankov official.
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"Місто самоварів, пряників і зброї. Забирає свій подарунок назад", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Динамо Київ Inside".
Пізніше це повідомлення розшифрував головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков. "Перекладаю: Кадірі – оренда в "Арсенал "Тула", – пояснив журналіст.
Кілька днів тому сам Кадірі в листуванні з фанатами в соцмережах натякнув на своє повернення в "Арсенал".
Що відомо про кар'єру Кадірі
- Кадірі перейшов в "Динамо" з австрійською "Аустрії", а в Росії виступав на правах оренди.
- Але стати основним в столичному клубі він не зміг ні при Хацкевичі, ні при Михайличенку.
- У сезоні, що завершився 24-річний футболіст провів 16 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначився, зате встиг заробити чотири попередження і одну червону картку.
- Transfermarkt.com оцінює ганського футболіста в 1,6 млн євро.