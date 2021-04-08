Київський Сокіл здобув четверту перемогу над Кременчуком у півфіналі плей-офф Української хокейної ліги. Та вийшов у фінал.

До матчу проти Кременчука 7 квітня Сокіл підходив з рахунком 3:0 в серії до чотирьох перемог. Тож команді треба було перемагати у домашньому матчі, щоб вийти у фінал. Для Сокола – це дебютний сезон в УХЛ після відновлення команди. Кременчук – чинний на той час чемпіон.

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Рахунок у матчі вдалося відкрити вже на початку зустрічі, коли Кременчук опинився у меншості. Вдруге "соколята" теж забили, поки грали в більшості.

У другому періоді Кременчуку вдалося зрівняти рахунок. Зробили це гості теж граючи в більшості, з різницею у півтори хвилини. А в третьому періоді саме вони і вийшли вперед.

Та перевага в рахунку була недовгою. За декілька хвилин Сокіл зрівняв рахунок. Знову шайба була закинута у більшості.

Основний час закінчився внічию 3:3, тож на команди очікував овертайм. Вся гра була до єдиної помилки. І її допустили гості, коли залишилися в меншості. Сокіл вчетверте в цьому матчі відзначився, маючи на одного гравця більше. Вирішальну шайбу закинув Умед Гільманов.

Відеоогляд матчу Соклі – Кременчук

Сокіл виходить у фінал плей-офф УХЛ. А Кременчук складає з себе чемпіонський титул.

Другий учасник фіналу визначиться у матчі між Донбасом та Дніпром. Поки попереду в серії Донбас з рахунком 3:1. Наступний їх матч відбудеться 8 квітня.