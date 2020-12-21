У Броварах 20 грудня відбувся заключний поєдинок 19-го туру УХЛ Паріматч. У київському дербі Крижані Вовки приймали Сокіл.

Як і завжди, київське дербі вдалося на славу. Гості програвали 0:3, але зробили переможний камбек та обіграли Крижаних Вовків з рахунком 6:3, пише 24 канал.

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Окрім великої кількості закинутих шайб, гра запам'яталася яскравою бійкою.

За шість хвилин до кінця зустрічі за рахунку 3:4 на користь Сокола любителі хокею стали свідками яскравої масової бійки за участю сімох хокеїстів.

Сутичка розпочалася з конфлікту двох гравців, на захист яких примчали партнери. У підсумку навіть судді не з першого разу змогли зупинити бійку.

Дивіться відео бійки

До уваги. Сокіл після 18 зіграних матчів посідає друге місце, програючи Донбасу 7 очок. Крижані Вовки серед аутсайдерів. Кияни набрали всього 6 очок та перебувають на передостанньому 7-у місці.