Київські хокеїсти влаштували масову бійку під час матчу: відео
У Броварах 20 грудня відбувся заключний поєдинок 19-го туру УХЛ Паріматч. У київському дербі Крижані Вовки приймали Сокіл.
Як і завжди, київське дербі вдалося на славу. Гості програвали 0:3, але зробили переможний камбек та обіграли Крижаних Вовків з рахунком 6:3, пише 24 канал.
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Окрім великої кількості закинутих шайб, гра запам'яталася яскравою бійкою.
За шість хвилин до кінця зустрічі за рахунку 3:4 на користь Сокола любителі хокею стали свідками яскравої масової бійки за участю сімох хокеїстів.
Сутичка розпочалася з конфлікту двох гравців, на захист яких примчали партнери. У підсумку навіть судді не з першого разу змогли зупинити бійку.
Дивіться відео бійки
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