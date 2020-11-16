В столице Украины в пятницу, 13 ноября, состоялся открытый турнир по тхэквондо Kyiv Open. Соревнования были международными, ведь в нем приняли участие не только спортсмены из Украины, но и из Молдовы.

В соревнованиях в разделе керуги приняли участие около 200 спортсменов из Киева, Киевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской области. Из Молдовы соревнования посетило 34 спортсмена.

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Однако турнир проходил без зрителей. Организаторы события общественный союз "Союз тхэквондо Украины", общественная организация "Федерация тхэквондо города Киева", и ООО UTP (Ukraine Taekwondo Promotion) обеспечили соблюдение всех норм безопасности в условиях национального карантина.

"Мотивация спортсмена – это соревнование. Когда нет соревнований, он начинает хандрить и думать: “Зачем оно мне нужно?” Именно турнир такого уровня дает возможность встряхнуться спортсмену. Поэтому все те, кто действительно стремится к развитию силы, духа, чести, они здесь", – отметил вице-президент СТУ Сергей Кипоренко.

За первые места боролись тхеквондисты от 6 до 18 лет в 6-и возрастных категориях.



Участие в турнире приняли около 200 спортсменов / Фото организаторов

По результатам турнира между победителями Kyiv Open было распределено 48 золотых медалей, 48 – серебряных и 47 – бронзовых, в соответствии с возрастными категориями. Все призеры получили подарки от спонсоров турнира. Генеральный партнер Kyiv Open 2020 – Samsung Electronics Украина.



Киев в пятый раз принял турнир по тхэквондо Kyiv Open / Фото организаторов

"Пандемия пошатнула уровень тхэквондо во всем мире. Мы очень благодарны за возможность приехать в Киев и выступить. У нас в Молдове не проводят турниров, все запрещено, поэтому мы с удовольствием приехали на Kyiv Open, несмотря на все трудности и требования из-за карантина, которые мы преодолели", – поделился своими впечатлениями тренер по тхэквондо из Молдовы Игорь Дмитрук.