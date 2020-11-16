У столиці України в п'ятницю, 13 листопада, відбувся відкритий турнір з тхеквондо Kyiv Open. Змагання були міжнародними, адже у ньому взяли участь не лише спортсмени з України, але й з Молдови.

В змаганнях у розділі керугі взяли участь близько 200 спортсменів з Києва, Київська, Одеська, Вінницька та Дніпропетровська області. З Молдови змагання відвідало 34 спортсмени.

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Однак турнір проходив без глядачів. Організатори події громадська спілка "Спілка тхеквондо України", громадська організація "Федерація тхеквондо міста Києва" та ТОВ UTP (Ukraine Taekwondo Promotion) забезпечили дотримання всіх норм безпеки в умовах національного карантину.

"Мотивація спортсмена – це змагання. Коли немає змагань, він починає хандрити та думати: “Навіщо воно мені потрібно?”. Саме турнір такого рівню дає можливість встряхнутися спортсмену. Тому всі ті, хто дійсно прагне розвитку сили, духу, честі, вони тут", – зазначив віцепрезидент СТУ Сергій Кіпоренко.

За перші місця боролися тхеквондисти від 6 до 18 років у 6-и вікових категоріях.



Участь у турнірі взяли близько 200 спортсменів / Фото організаторів

За результатами турніру між переможцями Kyiv Open було розподілено 48 золотих медалей, 48 – срібних та 47 – бронзових, відповідно до вікових категорій. Усі призери отримали подарунки від спонсорів турніру. Генеральний партнер Kyiv Open 2020 – Samsung Electronics Україна.



Київ вп'яте прийняв турнір з тхеквондо Kyiv Open / Фото організаторів

"Пандемія похитнула рівень тхеквондо у всьому світі. Ми дуже вдячні за можливість приїхати до Києва та виступити. В нас у Молдавії не проводять турнірів, все заборонено, тому ми із задоволенням приїхали на Kyiv Open, попри всі труднощі та вимоги через карантин, які ми подолали", – поділився своїми враженнями тренер з тхеквондо з Молдови Ігор Дмитрук.