В этом году команда организаторов Race Nation сконструировала серию новых препятствий, среди которых одна из самых экстремальных – каскад. Однако мероприятие рассчитано и на новичков. Для них была открыта дистанция на 3 километра и 15+ препятствий.

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Для опытных спортсменов действовал пакет ELIT, который по сложности прохождения максимально приближен к европейским стандартам.



Преодоление препятствий на Race Nation / Фото организаторов

Победителями в категории Team Elite 10 км стала команда King Banda (общее время прохождения дистанции 8:03:46), а в Team Elite 5 км – Характер (4:23:55). В индивидуальных забегах Elite 10 км первое место заняли: Владислав Харенко (1:07:24) и Диана Пинчук (1:30:12), а в Elite 5 км – Владислав Харенко (38:47) и Татьяна Гись (56:02).

Также в рамках мероприятия впервые состоялся забег Race Nation Kids. Юными чемпионами стали 156 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Они смело преодолели один километр специально спроектированной трассы, включая 10 + препятствий, и самостоятельно дошли до финиша.



Для детей был организован забег Race Nation Kids / Фото организаторов

На мероприятии Race Nation безопасность и качество прохождения трассы и всех препятствий всегда контролируется судьей, маршалом и командой организаторов. Учитывая карантин, забег Race Nation 15 мая прошел с учетом всех стандартов проведения массовых спортивных мероприятий.

Следующее мероприятие Race Nation состоится в Харькове, где побороться за лидерство в своей категории можно будет уже 5 июня.