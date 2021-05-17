Цього року команда організаторів Race Nation сконструювала серію нових перешкод, серед яких одна з найекстремальніших – каскад. Однак захід розрахований і на новачків. Для них була відкрита дистанція на 3 кілометри та 15+ перешкод.

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Для досвідчених спортсменів діяв пакет ELIT, який за складністю проходження максимально наближений до європейських стандартів.



Подолання перешкод на Race Nation / Фото організаторів

Переможцями в категорії Team Elite 10 км стала команда King Banda (загальний час проходження дистанції 8:03:46), а в Team Elite 5 км – Характер (4:23:55). В індивідуальних забігах Elite 10 км перше місце здобули: Владислав Харенко (1:07:24) та Діана Пінчук (1:30:12), а в Elite 5 км – Владислав Харенко (38:47) та Тетяна Гись (56:02).

Також в рамках заходу вперше відбувся забіг Race Nation Kids. Юними чемпіонами стали 156 дітей віком від 7 до 13 років. Вони сміливо подолали один кілометр спеціально спроєктованої траси, включаючи 10+ перешкод, і самостійно дійшли до фінішу.



Для дітей було організовано забіг Race Nation Kids / Фото організаторів

На заході Race Nation безпеку і якість проходження траси і всіх перешкод завжди контролюється суддею, маршалом і командою організаторів. З огляду на карантин, забіг Race Nation 15 травня пройшов з урахуванням всіх стандартів проведення масових спортивних заходів.

Наступний захід Race Nation відбудеться в Харкові, де поборотися за лідерство у своїй категорії можна буде вже 5 червня.