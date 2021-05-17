Чемпионство Галичанка получила досрочно. Поэтому на матчи последнего тура во Львове уже выходили в статусе чемпионок. Хотя главный тренер команды не дал девушкам расслабиться в этих матчах – так что победы над Карпатами и Реалом.

Стоит внимания Украина показала лучший результат в истории чемпионатов Европы по артистическому плаванию

Для Галичанки это чемпионство стало седьмым подряд и восьмым в целом. А для руководителя львовской команды Виталия Андронова этот титул стал вторым чемпионством в тренерской карьере.

А уже после матча девушки показали специальный танец, который подготовили для церемонии награждения.

Видео чемпионского танца гандболисток Галичанки