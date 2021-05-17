Турнир начинает свою историю с 2013 года. А за время существования участие в нем приняли более 1500 тысяч спортсменов не только со всех областей Украины, но также из Беларуси, Молдовы, Азербайджана и Армении.

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На этот раз KyivOpenCup ожидается более 300 участников, которые выступят в шести возрастных категориях. А соревнования будут проходить в разделах керуги и пумсэ.

Также состоятся показательные выступления восточных единоборств.

Из иностранных делегаций будут спортсмены из Молдовы и Армении.

Зрители и болельщики смогут увидеть онлайн-трансляцию на YouTube.