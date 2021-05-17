Турнір починає свою історію з 2013 року. А за час існування участь в ньому прийняли понад 1500 тисячі спортсменів не лише зі всіх областей України, але й також з Білорусі, Молдови, Азербайджану та Вірменії.

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Цього разу на KyivOpenCup очікується понад 300 учасників, які виступатимуть в шести вікових категоріях. А змагання відбуватимуться в розділах керугі та пумсе.

Також відбудуться показові виступи східних єдиноборств.

З іноземних делегацій будуть спортсмени з Молдови та Вірменії.

Глядачі та вболівальники матимуть змогу побачити онлайн-трансляцію на YouTube.