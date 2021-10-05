В Киеве проведут масштабный ремонт НСК "Олимпийский"

В Киеве обновят НСК "Олимпийский", на котором проводят свои матчи Динамо и Шахтер. Ремонт обойдется в почти 50 миллионов гривен.

В Киеве НСК "Олимпийский" отремонтируют за 49,67 миллиона гривен

Планируется капитальный ремонт беговых дорожек, установка инженерных, теплокоммуникационных сетей, приобретение легкоатлетического оборудования, а также гидродинамическая очистка дренажной сливной канализационной системы.

Читайте также Динамо оштрафовали на полмиллиона гривен за драку на НСК "Олимпийский"

Сколько потратят на ремонт спорткомплекса:

расходы подрядчикам – 20,96 миллиона гривен;

материальные ресурсы – 13,73 миллиона гривен;

зарплата – 3,89 миллиона гривен;

прибыль подрядчика – 291 тысяча гривен.

Что планируют закупить

За защитное ограждение для метания молота заплатят 1,21 миллиона гривен. За 288 тысяч гривен закупят стойки для прыжка с шестом.

Также 784 тысяч гривен заплатят за "место приземления для прыжка с шестом" – набор специальных матов.