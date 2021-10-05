В Киеве проведут масштабный ремонт НСК "Олимпийский"
5 октября 2021 , 17:03Читати новину українською
Источник:Prozorro
В Киеве обновят НСК "Олимпийский", на котором проводят свои матчи Динамо и Шахтер. Ремонт обойдется в почти 50 миллионов гривен.
В Киеве НСК "Олимпийский" отремонтируют за 49,67 миллиона гривен
Планируется капитальный ремонт беговых дорожек, установка инженерных, теплокоммуникационных сетей, приобретение легкоатлетического оборудования, а также гидродинамическая очистка дренажной сливной канализационной системы.
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Сколько потратят на ремонт спорткомплекса:
- расходы подрядчикам – 20,96 миллиона гривен;
- материальные ресурсы – 13,73 миллиона гривен;
- зарплата – 3,89 миллиона гривен;
- прибыль подрядчика – 291 тысяча гривен.
Что планируют закупить
За защитное ограждение для метания молота заплатят 1,21 миллиона гривен. За 288 тысяч гривен закупят стойки для прыжка с шестом.
Также 784 тысяч гривен заплатят за "место приземления для прыжка с шестом" – набор специальных матов.