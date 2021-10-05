У Києві НСК "Олімпійський" відремонтують за 49,67 мільйона гривень Планується капітальний ремонт бігових доріжок, встановлення інженерних, теплокомунікаційних мереж, придбання легкоатлетичного обладнання, а такожгідродинамічна очистка дренажної зливної каналізаційної системи. Читайте також Динамо оштрафували на пів мільйона гривень за бійку на НСК "Олімпійський" Скільки витратять на ремонт спорткомплексу: витрати підрядникам –20,96 мільйонагривень; матеріальні ресурси – 13,73 мільйона гривень; зарплата –3,89 мільйонагривень; прибуток підрядника – 291 тисячагривень. Що планують закупити За захисну огорожу для метання молота заплатять 1,21 мільйонагривень.За 288 тисячгривень закуплять стійки для стрибка з жердиною. Також 784 тисяч гривень заплатять за "місце приземлення для стрибка з жердиною" – набір спеціальних матів.