Киев-Баскет и Хапоэль Эйлат первые матчи в группе выиграли. Поэтому в очной встрече определяли единоличного лидера квартета.

Киевляне удачно начали матч, выйдя вперед в счете. Но хозяевам площадки удалось выровнять игру, а на первый перерыв уйти с +5 в счете благодаря двум удачным атакам в конце.

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Во второй четверти хозяева продолжали лидировать, сохраняя комфортное для себя преимущество. Но в один миг растеряли +9 в счете, поэтому на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Хапоэля 35:34.

Начало третьей четверти лучше удалось игрокам Хапоэля, благодаря чему команда ушла в отрыв в счете. Однако Тыртышник сумел дважды попасть дальними бросками, почти нивелировав это преимущество.

Перед четвертой четвертью Киев-Баскет проигрывал соперниками четыре очка. Но рывок в десять очков на старте заключительного периода матча заставил тренера хозяев брать тайм-аут. Но после этого киевляне четыре раза подряд свои атаки заканчивали точными трехочковыми бросками. Еще один тайм-аут от хозяев, и игру удалось выровнять. Но заработанного преимущества до этого хватило Киев-Баскету, чтобы довести матч до победы.

Хапоэль Эйлат – Киев-Баскет 78:86 (21:16, 14:18, 23:20, 20:32)

Эта победа позволила Киев-Баскету единолично возглавить группу B. Следующий матч в Кубке Европы ФИБА команда проведет 27 октября, когда на выезде сыграет против аутсайдера группы Рилски Спортист.