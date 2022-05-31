Заневская / Кимберли (Бельгия) – Людмила Киченок / Елена Остапенко (Украина, Латвия, 14) 3:6, 7:5, 2:6

Украинская теннисистка дошла до этой стадии в парном разряде в дуэте с латышкой Еленой Остапенко – чемпионкой одиночного Ролан Гаррос 2019 года, пишет 24 канал.

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Предварительно теннисистки обыграли французскую пару Эликсан Лешемья и Армони Тан, китаянок Хань Синь-Юнь и Чжу Линь и канадско-мексиканский дуэт Габриэлы Дабровски и Джулианы Олмос.

В четвертьфинале соперниками Киченок и Остапенко была бельгийская пара: эксукраинкой Мариной Заневской и Кимберли Циммерманн.

В начале первой партии дуэты обменялись брейками, но украинско-латвийской паре удалось сделать решающий брейк в восьмом гейме и выиграть стартовый сет со счетом 6:3.

Вторая партия началась аналогично – пары снова обменялись брейками. В седьмом гейме Людмила и Елена повели со счетом 4:3, но не удержали преимущество и сразу же отдали гейм на собственной подаче – соперницы выиграли сет со счетом 7:5.

В решающей третьей партии Киченок и Остапенко доминировали на корте и с преимуществом в два брейка одержали победу в сете - 6:2. В итоге украино-литовский дуэт выиграл матч.

За выход в финал Киченок и Остапенко встретятся с победительницами противостояния француженок Каролин Гарсии и Кристины Младенович с китайским дуэтом Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Победное видео

Достижения украинки