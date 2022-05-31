Киченок впервые в карьере вышла в полуфинал Ролан Гаррос
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии вышли в полуфинал парного Ролан Гаррос. Это впервые за 14 лет в парном полуфинале турнира Большого шлема сыграет украинка.
Заневская / Кимберли (Бельгия) – Людмила Киченок / Елена Остапенко (Украина, Латвия, 14) 3:6, 7:5, 2:6
Украинская теннисистка дошла до этой стадии в парном разряде в дуэте с латышкой Еленой Остапенко – чемпионкой одиночного Ролан Гаррос 2019 года, пишет 24 канал.
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Предварительно теннисистки обыграли французскую пару Эликсан Лешемья и Армони Тан, китаянок Хань Синь-Юнь и Чжу Линь и канадско-мексиканский дуэт Габриэлы Дабровски и Джулианы Олмос.
В четвертьфинале соперниками Киченок и Остапенко была бельгийская пара: эксукраинкой Мариной Заневской и Кимберли Циммерманн.
В начале первой партии дуэты обменялись брейками, но украинско-латвийской паре удалось сделать решающий брейк в восьмом гейме и выиграть стартовый сет со счетом 6:3.
Вторая партия началась аналогично – пары снова обменялись брейками. В седьмом гейме Людмила и Елена повели со счетом 4:3, но не удержали преимущество и сразу же отдали гейм на собственной подаче – соперницы выиграли сет со счетом 7:5.
В решающей третьей партии Киченок и Остапенко доминировали на корте и с преимуществом в два брейка одержали победу в сете - 6:2. В итоге украино-литовский дуэт выиграл матч.
За выход в финал Киченок и Остапенко встретятся с победительницами противостояния француженок Каролин Гарсии и Кристины Младенович с китайским дуэтом Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.
Победное видео
Достижения украинки
- Впервые за 14 лет в парном полуфинале турнира Большого шлема сыграет украинка. В последний раз такое было на Ролан Гаррос-2008, когда в 1/2 финала играли сестры Алена и Екатерина Бондаренко.
- Также Людмила впервые в карьере вышла в полуфинал на турнире Большого шлема. Предыдущий лучший результат – четвертьфинал на Ролан Гаррос и US Open 2019 года: так же в паре с Остапенко. В прошлом году Киченок выбыла из French Open сразу в первом раунде.
- Киченок – единственная украинка, которая дошла до такой стадии на Ролан Гаррос.