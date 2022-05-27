Калинина: Теперь я просто езжу из гостиницы в гостиницу, с турнира на турнир

Ранее украинка поддерживала форму столицы. Однако пока она лишена возможности тренироваться в родном городе.

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Украинка готовится к стартам в других странах. Она уверяет: такая подготовка вызывает у нее дискомфорт.

"Я поехала, как и все здравомыслящие люди. Теперь я просто езжу из гостиницы в гостиницу, из турнира на турнир. Это ужасное чувство. У меня нет постоянной базы. Раньше я жила и тренировалась в Киеве. Каждые две-три недели я ездила туда и проводила несколько недель, когда была такая возможность, теперь мы просто прыгаем из одной страны в другую и это просто ужасно", – отметила теннисистка.

Калинина рассказала, что в Киеве по-прежнему живут ее мать, отец и 18-летний брат-студент, а ее дом пережил обстрел российскими ракетами.

Дом моих родителей был немного поврежден, а вот дом моего дяди полностью разрушен. Я не могу вообразить, какое это. Моему брату всего 18 лет и то, что он сейчас переживает, я даже не хочу это объяснять,

– сказала Ангелина.

"Каждый день я задаю себе вопрос: "Когда я снова буду дома?" Но сейчас я не вижу для этого никакой возможности", – добавила украинская теннисистка.

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