Киченок и Остапенко одержали три победы на пути в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. К этому моменту украинка и латвийка потеряли только один сет в поединке против австралиек Кимберли Биррелл и Оливии Гадецкие (2:1), пишет 24 Канал.

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Каролин Гарсия/Кристина Младенович – Людмила Киченок/Елена Остапенко – 0:2 (6:7(2), 4:6)

Соперницы обменялись прерываниями подач в пятом и шестом геймах стартовой партии, что привело к равному счету 6:6 и переходу в тайбрейк. Решающим оказался рывок Киченок и Остапенко, выигравших шесть последних розыгрышей подряд со счетом 7:2, выходя вперед по сетам.

В следующей партии обе пары снова обменялись двумя брейками в первых пяти геймах. В начале Киченок и Остапенко вели со счетом 3:0, но затем уступили три гейма подряд. Решением стало 10-е гейм на подаче француженок. Пара Киченок и Остапенко вышла на три матчбола, все соперницы отыграли, но с четвертой попытки удержали преимущество и закрыли поединок.

Продолжительность встречи составила 1 час и 43 минуты. За это время Киченок и Остапенко шесть раз подали навылет и опередили соперниц по числу активно выигранных мячей (28:26).

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