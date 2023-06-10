КДК Української асоціації футболу покарав відразу 5 клубів найвищого дивізіону України. Проте деякі клуби змогли все ж уникнути розправи.

Варте уваги Без пробачень: Ротань та футболіст, який його штовхнув, дізналися терміни своєї дискваліфікації

Майже все під пильним оком

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ вирішив, що потрібно вгамувати певні клуби УПЛ, які забули про встановлені правила. Зокрема, під роздачу потрапили такі українські колективи, як Рух. минай, Верес, Чорноморець та новоспечений член еліти Полісся. Також КДК прийняла рішення щодо певних футболістів, які повинні віддутися за свої дії індивідуально.

Рух став однією з двох команд, яка вляпалася найбільше, оскільки за не забезпечення громадського порядку та безпеки під час матчу 27-го туру чемпіонату юнацьких команд між "жовто-чорними" та Львовом, Рух повинен сплатити грошовий внесок у розмірі 100 тисяч гривень. Все через те, що на поле вибіг вболівальників "золотих левів", який не був згідний з пенальті у ворота своєю улюбленої команди на останніх хвилинах, тому вирішив вдарити арбітра у живіт.

Ідентичне покарання, проте за інших умов отримав житомирський колектив. За порушення додаткових заходів безпеки для організації та проведення матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме – за повторне порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів: Полісся оштрафовано на ті ж 100 тисяч гривень, оскільки клуб порушив правила на матчі 8-го туру Першої ліги проти ЛНЗ. Під ту ж копірку потрапив і Верес, проте рівненський клуб сплатить 50 тисяч гривень за дозвіл фанатам полюбуватися поєдинками проти Динамо та Шахтаря (27-ий та 29-ий тур відповідно).

Минай та Чорноморець також дозволяли своїм вболівальникам несанкціоновано відвідувати матчі, за що також поплатяться у прямому сенсі слова. Закарпатський колектив оштрафований на 20 тисяч гривень за присутність вболівальників на матч з Рухом, а "моряки" заплатять 10 тисяч гривень за поєдинок проти того ж Минаю.

До речі. На час дії воєнного стану всі кошти від штрафів перераховуються на платформу United24.

Ба більше, індивідуальні санкції у вигляді дискваліфікації прилетіли півзахиснику Вереса Василю Курко та захиснику Інгульця Дмитру Нагієву. Обидва відсторонені на три матчі (один з яких – умовно) за жорстоку поведінку у матчі 30-го туру УПЛ. Цікаво, що футболісти провідних команди України Шахтаря та Дніпра-1 за масову бійку у заключному поєдинку чемпіонату не отримали жодних покарань.