"Он намного лучше защитник, чем Зинченко": игрок Арсенала сравнил украинца с конкурентом

Кевин Кэмпбелл считает, что прямой конкурент Зинченко выглядит сильнее на футбольном поле. Но вот у украинца есть козырь в рукаве.

Бывший форвард "канониров" сравнил Кирана Тирни с Александром Зинченко. Кэмпбеллу не нравится роль в команде шотландца.

Достойно внимания Развернул флаг на "Гудисон-Парк": защитник сборной Украины снялся в промо Евровидение-2023

Нет идеальных

Бывший форвард лондонского коллектива считает, что Тирни в разы сильнее украинского универсального футболиста. Кэмпбелл уверяет, что шотландец выполняет все функции, которые должны быть заложены в ДНК фулбека Английской Премьер-лиги. Но вот экгравец "канониров" все-таки признал плюс Александра, по которому с ним никто не сможет сравниться, однако Кэмпбелл сразу же вспомнил и минус, присущий украинцу.

Киран Тирни – гораздо лучший защитник, чем Зинченко. Нам нужно оказываться в выигрышных ситуациях, если это удастся делать – тогда мы сможем выпускать Терни. Но сначала в этой выигрышной ситуации нужно оказаться. Не думаю, что Артета считает, что Терни может делать то, что делает Зинченко. И это проблема. Как в атаке, так и в защите Терни соответствует уровню фулбека АПЛ на 100 процентов. К сожалению, в том, как Арсенал строит игру и как атакует, Зинченко знает, как играть даже с закрытыми глазами. Думаю, надо сохранить Терни, поскольку мы уже видели как травмируется Зинченко,

– считает Кепбпелл.

Украинец в Арсенале