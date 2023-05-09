"Он намного лучше защитник, чем Зинченко": игрок Арсенала сравнил украинца с конкурентом
Источник:Arsenal Buzz
Кевин Кэмпбелл считает, что прямой конкурент Зинченко выглядит сильнее на футбольном поле. Но вот у украинца есть козырь в рукаве.
Бывший форвард "канониров" сравнил Кирана Тирни с Александром Зинченко. Кэмпбеллу не нравится роль в команде шотландца.
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Нет идеальных
Бывший форвард лондонского коллектива считает, что Тирни в разы сильнее украинского универсального футболиста. Кэмпбелл уверяет, что шотландец выполняет все функции, которые должны быть заложены в ДНК фулбека Английской Премьер-лиги. Но вот экгравец "канониров" все-таки признал плюс Александра, по которому с ним никто не сможет сравниться, однако Кэмпбелл сразу же вспомнил и минус, присущий украинцу.
Киран Тирни – гораздо лучший защитник, чем Зинченко. Нам нужно оказываться в выигрышных ситуациях, если это удастся делать – тогда мы сможем выпускать Терни. Но сначала в этой выигрышной ситуации нужно оказаться. Не думаю, что Артета считает, что Терни может делать то, что делает Зинченко. И это проблема. Как в атаке, так и в защите Терни соответствует уровню фулбека АПЛ на 100 процентов. К сожалению, в том, как Арсенал строит игру и как атакует, Зинченко знает, как играть даже с закрытыми глазами. Думаю, надо сохранить Терни, поскольку мы уже видели как травмируется Зинченко,
– считает Кепбпелл.
Украинец в Арсенале
- Александр Зинченко перебрался в столичный коллектив из Манчестер Сити за 35 миллионов евро.
- Украинец сразу стал важной частью построения игры "канониров", чем приковал к себе внимание и уважение легенд футбола.
- К тому же Зинченко стал теневым лидером лондонского коллектива, действия которого начала подражать даже молодежь "канониров". Также Александр в одном из матчей АПЛ все-таки вышел на поле. с капитанской повязкой.
- Александр забил свой первый гол в АПЛ именно в футболке Арсенала – он за пределы штрафной мощным ударом в нижний угол поразил ворота Астон Виллы.
- К тому же Зинченко добился незаурядного признания в составе "канониров". Александр попал в символическую сборную сезона АПЛ, а также признавался лучшим левым защитником мира по версии FourFourTwo.