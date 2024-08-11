Баскетболист из США установил "золотой" рекорд на Олимпийских играх-2024 в Париже

Олимпийская сборная США уверенно выступает на Олимпийских играх-2024. Вчера, 10 августа, американские баскетболисты завоевали еще одну медаль для своей страны.

В финале баскетбольного турнира летней Олимпиады-2024 в Париже американцы встретились с командой-хозяев соревнований – сборной Франции. Представители США победили французов и завоевали золотые медали.

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Рекорд Кевина Дюранта

Сборная США победила французов в финале Игр-2024 по баскетболу со счетом 98:87. Один из игроков установил уникальный рекорд за все время проведения Олимпийских игр.

Кевин Дюрант стал первым баскетболистом, который добыл четыре золотых медали в истории олимпийского турнира по баскетболу. До этого американец выигрывал "золото" Олимпады в Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.

35-летний спортсмен также набрал наибольшее количество очков за всю историю олимпийской сборной США и стал самым титулованным игроком в американском баскетболе.

Напомним, что один из баскетболистов, представляющий американскую сборную установил рекорд на летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Это форвард Лос-Анджелес Лейкерс и сборной США – Леброн Джеймс.