Во время летнего перерыва игроки Манчестер Сити не только готовились к сезону, но и развлекались и сближались с фанатами. Команда проводила подготовку, в том числе в США.

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Во время одной из пауз трое футболистов "горожан" решили принять участие в розыгрыше. Клубный канал решил взять интервью у преданной фанатки клуба Деборы из Хьюстона. Она работает

Они договорились о встрече у нее дома, но перед этим три игрока Сити Кевин Де Брюйне, Рияд Марез и Натан Аке тайком проникли в ее дом. Ребята вели себя очень развязно, немного украсили помещение и "одолжили" несколько продуктов из холодильника Деборы.

В итоге, когда женщина вернулась в дом, она увидела трех кумиров на своем диване. Дебора была крайне удивлена игрокам и даже извинилась за неубранный дом.

Как Манчестер Сити стартовал в новом сезоне АПЛ

Подопечные Пепа Гвардиолы уже отыграли первый тур чемпионата Англии. Манчестер Сити без особых проблем одолел Вест Хэм (2:0). Дублем отличился новичок команды Эрлинг Холланд.

Перед этим действующие чемпионы АПЛ сражались за Суперкубок страны с Ливерпулем. "Городяне" не смогли удержать мерсисайдцев и уступили со счетом 1:3.