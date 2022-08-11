Під час літньої перерви гравці Манчестер Сіті не тільки готувались до сезону, але і розважались та зближувались з фанатами. Команда проводила підготовку в тому числі у США.

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Під час одної з пауз троє футболістів "містян" вирішили взяти участі у розіграші. Клубний канал вирішив взяти інтерв'ю у відданої фанатки клубу Дебори з Х'юстона. Вона працює

Вони домовились про зустріч у неї вдома, але перед цим троє гравців Сіті Кевін Де Брюйне, Ріяд Марез та Натан Аке тайком проникли у її дім. Хлопці поводили себе дуже розв'язно, трохи прикрасили приміщення та "позичили" кілька продуктів з холодильника Дебори.

В підсумку коли жінка повернулась до хати, вона побачила трьох кумирів на своєму дивані. Дебора була вкрай здивована гравцям і навіть попросила вибачення за неприбраний дім.

Як Манчестер Сіті стартував в новому сезоні АПЛ

Підопічні Пепа Гвардіоли вже відіграли перший тур чемпіонату Англії. Манчестер Сіті без особливих проблем здолав Вест Хем (2:0). Дублем відзначився новачок команди Ерлінг Голанд.

Перед цим чинні чемпіони АПЛ билися за Суперкубок країни з Ліверпулем. "Містяни" не змогли втримати мерсисайдців і поступились з рахунком 1:3.