Кевин Де Брюйне официально решил, где продолжит карьеру
Лидер английского Манчестер Сити бельгиец Кевин Де Брюйне определился со своим будущим. Футболист останется в Манчестере.
Источник:пресс-служба Манчестер Сити
Де Брюйне подписал новый контракт
Манчестер Сити объявил о продлении контракта с полузащитником Кевином Де Брюйне.
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Срок соглашения был продлен на два года. Таким образом, теперь контракт бельгийца действует до 2025 года.
Что известно о Де Брюйне
- 29-летний футболист проводит уже 6 сезон в составе Манчестер Сити. Вместе с "горожанами" Кевин де Брюйне дважды стал чемпионом Англии.
- В прошлом воспитанник бельгийского Генка защищал цвета Челси, Вердера и Вольфсбурга.
- В сезоне-2020/2021 Кевин провел 33 матча, в которых забил 8 голов и сделал 16 ассистов.
- За сборную Бельгии Де Брюйне отыграл 80 матчей и забил 21 гол.
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