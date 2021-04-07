Лидер английского Манчестер Сити бельгиец Кевин Де Брюйне определился со своим будущим. Футболист останется в Манчестере.

Де Брюйне подписал новый контракт

Манчестер Сити объявил о продлении контракта с полузащитником Кевином Де Брюйне.

Кстати Серхио Агуэро официально покинет Манчестер Сити

Срок соглашения был продлен на два года. Таким образом, теперь контракт бельгийца действует до 2025 года.

️ DEFENDERS BEWARE ️



We're thrilled to announce @DeBruyneKev has signed a contract extension until 2025! ️



Tap to read the full story ️



#ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) April 7, 2021

Что известно о Де Брюйне