Лідер англійського Манчестер Сіті бельгієць Кевін Де Брюйне визначився зі своїм майбутнім. Футболіст залишиться у Манчестері.

Де Брюйне підписав новий контракт

Манчестер Сіті оголосив про продовження контракту з півзахисником Кевіном Де Брюйне.

До речі Серхіо Агуеро офіційно покине Манчестер Сіті

Термін угоди був продовжений на два роки. Таким чином, тепер контракт бельгійця чинний до 2025 року.

️ DEFENDERS BEWARE ️



We're thrilled to announce @DeBruyneKev has signed a contract extension until 2025! ️



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#ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) April 7, 2021

Що відомо про Де Брюйне