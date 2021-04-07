Кевін Де Брюйне офіційно вирішив, де продовжить кар'єру
Лідер англійського Манчестер Сіті бельгієць Кевін Де Брюйне визначився зі своїм майбутнім. Футболіст залишиться у Манчестері.
Джерело:пресслужба Манчестер Сіті
Де Брюйне підписав новий контракт
Манчестер Сіті оголосив про продовження контракту з півзахисником Кевіном Де Брюйне.
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Термін угоди був продовжений на два роки. Таким чином, тепер контракт бельгійця чинний до 2025 року.
Що відомо про Де Брюйне
- 29-річний футболіст проводить вже 6 сезон у складі Манчестер Сіті. Разом з "містянами" Кевін де Брюйне двічі став чемпіоном Англії.
- У минулому вихованець бельгійського Генка захищав кольори Челсі, Вердера та Вольфсбурга.
- У сезоні-2020/2021 Кевін провів 33 матчі, в яких забив 8 голів та зробив 16 асистів.
- За збірну Бельгії Де Брюйне відіграв 80 матчів та забив 21 гол.
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