Тренировка кенийского бегуна на марафонские дистанции Эдвина Мокуо едва не завершилась трагедией. Когда спортсмен бежал по высокой траве рядом с рекой, на него внезапно напал бегемот.

Эдвин попытался уйти от обезумевшего животного, но сделать этого не получилось. Слова спортсмена цитирует The Star.

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Я притворился мертвым. Не знаю, помог мне Бог или что-то еще побудило меня сделать это. Бегемот просто стоял и смотрел на меня. Он сжал в пасти мою левую руку и грудь. Бегемот постоянно кусал меня в одно и то же место, одновременно подбрасывая вверх и вниз,

– рассказал впоследствии 28-летний марафонец.

Kenyalı atlet Edwin Mokua, hafta sonu düzenlenecek İzmir Marotonu'na katılmak için hazırlandığı sırada su aygırının saldırısına uğradı. pic.twitter.com/YeX0ZmjKep — Sporx (@sporx) September 30, 2020

Пропажу партнера по команде заметил Денис Кипкосгей. Вернувшись назад бегун увидел, как Мокуо отчаянно борется с бегемотом.

"Я увидел, как он пытается освободиться от одного из бегемотов. Я напугал других животных, прежде чем направить свою энергию на того, кто напал на него", – приводит слова Кипкосгея сайт Daily Nation.

Эдвин получил многочисленные повреждения – переломы ребер, левой руки в двух местах, а также травмы позвоночника. Также у него было сильное кровотечение. Сейчас он находится в больнице, и медики не дают оптимистичных прогнозов о его будущем в спорте. В связи с этим спортсмен будет требовать от правительства Кении компенсацию, поскольку проводить тренировки в местах скопления животных он вынужден был из-за коронавирусных ограничений, введенных в стране.

К слову: в прошлом месяце два человека были убиты и трое ранены из-за бегемотов. Все началось из-за сильных дождей, которые привели к тому, что водоемы вышли из берегов. Животным пришлось обживаться рядом с населенными пунктами. С начала года бегемоты убили более 10 человек.

Что известно об Эдвине Мокуо

Мокуо стал победителем полумарафона, проводившегося в конце февраля в турецком Трабзоне, а через несколько дней должен был участвовать в Измирском марафоне в городе на побережье Эгейского моря.