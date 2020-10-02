На кенійського бігуна на тренуванні напав бегемот: спортсмен прикинувся мертвим і вижив
Тренування кенійського бігуна на марафонські дистанції Едвіна Мокуо ледь не завершилося трагедією. Коли спортсмен біг по високій траві поряд з річкою, на нього раптово напав бегемот.
Едвін спробував втекти від збожеволілого тварини, але зробити цього не вийшло. Слова спортсмена цитує The Star.
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Я прикинувся мертвим. Не знаю, чи допоміг мені Бог або щось ще спонукало мене зробити це. Бегемот просто стояв і дивився на мене. Він стиснув в пащі мою ліву руку і груди. Бегемот постійно кусав мене в одне і те саме місце, одночасно підкидаючи вгору і вниз,
– розповів згодом 28-річний марафонець.
Пропажу партнера по команді зауважив Денис Кіпкосгей. Повернувшись назад бігун побачив, як Мокуо відчайдушно бореться з бегемотом.
"Я побачив, як він намагається звільнитися від одного з бегемотів. Я налякав інших тварин, перш ніж направити свою енергію на того, хто напав на нього", – наводить слова Кіпкосгея сайт Daily Nation.
Едвін отримав численні ушкодження – переломи ребер, лівої руки в двох місцях, а також травми хребта. Також у нього була сильна кровотеча. Зараз він знаходиться в лікарні, і медики не дають оптимістичних прогнозів про його майбутнє в спорті. У зв'язку з цим спортсмен буде вимагати від уряду Кенії компенсацію, оскільки проводити тренування в місцях скупчення тварин він змушений був через коронавірусні обмеження, які введені в країні.
Що відомо про Едвіна Мокуо
Мокуо став переможцем напівмарафону, що проводилося в кінці лютого в турецькому Трабзоні, а через кілька днів повинен був брати участь в Ізмірському марафоні в місті на узбережжі Егейського моря.