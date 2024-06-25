Европейский клуб претендует на легионера Динамо: сколько заработают киевляне

Киевское Динамо близко к потере своего легионера, а именно Томаша Кендзеру. Греческий клуб ПАОК может заплатить определенную сумму за польского защитника или он уйдет свободным агентом.

Футболист киевского Динамо Томаш Кендзера на правах аренды провел сезон – 2023/2024 в одном из грандов греческой Суперлиги. По данным Flashscore польский защитник сыграл за ПАОК 47 матчей и отметился тремя забитыми мячами, а клуб стал победителем чемпионата Греции.

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Трансфер Томаша Кендзеру в ПАОК

Динамо хочет получить по меньшей мере 1 миллион евро за досрочное расторжение контракта с поляком. У Кендзеры есть неделя, чтобы договориться с киевлянами о трансфере, иначе ПАОК будет искать нового защитника. Игрок хочет получать зарплату в 1 миллион евро в новом клубе. Отмечается, что греческий клуб готов заплатить за защитника 200 тысяч евро, хотя Динамо желает получить 500 тысяч за игрока и 500 тысяч бонусов. Если клубы не придут к согласию то в таком случае Кендзера может перейти в ПАОК как полноценный игрок – свободным агентом.

Карьера Кендзеры в Динамо

На сезон 2017/2018 киевский клуб нуждался в усилении защиты, поэтому 11 июля 2017 года за 1,5 миллиона евро из познаньского Леха в команду перешел защитник Томаш Кендзера, подписав контракт с динамовцами на 5 лет.

Последние 1,5 года польский футболист выступал за ПАОК, а его контракт с киевлянами завершается этим летом.

Дебютировал поляк 29 июля в матче против львовских Карпат, а первым голом в стане киевлян отметился в ворота луганской Зари.

В составе столичного клуба Томаш становился 1 раз чемпионом Украины, обладателем кубка и трижды выигрывал Суперкубок страны.

В заявку сборной Польши на Евро-2024 Томаш Кендзера не попал.