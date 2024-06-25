Футболіст київського Динамо Томаш Кендзьора на правах оренди провів сезон – 2023/2024 в одному із грандів грецької Суперліги. За даним Flashscore польський захисник зіграв за ПАОК 47 матчів та відзначився трьома забитими м'ячами, а клуб став переможцем чемпіонату Греції.

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Трансфер Томаша Кендзьору в ПАОК

Динамо хоче отримати щонайменше 1 мільйон євро за дострокове розірвання контракту з поляком. У Кендзьори є тиждень, щоб домовитись з киянами про трансфер, інакше ПАОК буде шукати нового захисника. Гравець хоче отримувати зарплату в 1 мільйон євро у новому клубі.

Зазначається, що грецький клуб готовий заплатити за захисника 200 тисяч євро, хоча Динамо бажає отримати 500 тисяч за гравця та 500 тисяч бонусів. Якщо клуби не дійдуть згоди, то в такому разі Кендзьора може перейти в ПАОК як повноцінний гравець – вільним агентом.

До слова. В заявку збірної Польщі на Євро-2024 Томаш Кендзьора не потрапив.

Кар'єра Кендзьори в Динамо